Green pass, la Lega voterà a favore del decreto. Ripreso esame alla Camera

Giovedì 9 Settembre 2021, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 10:48

Il decreto Green pass sarà votato anche dalla Lega che ha annunciato che darà parere favorevole. È l'indicazione arrivata ora, a quanto si apprende, ai deputati leghisti in Aula per l'esame del provvedimento, ripreso alle 10 a Montecitorio.

Decreto Green pass, ripreso esame alla Camera

Nell'Aula della Camera è intanto infatti ripreso l'esame del decreto legge Covid che contiene le norme sul green pass, proroga a fine anno lo stato di emergenza nazionale e rivede i parametri sanitari per il passaggio di colore nelle regioni del Paese. Il testo, che dovrà essere discusso anche dal Senato, scade prossimo il 21 settembre.

Green pass, frenata del Governo: estensione graduale, chi riguarderà la prima fase?

Restano da votare otto emendamenti, dopodichè bisognerà esaminare circa 8 ordini del giorno al testo: molti di essi hanno recepito il contenuto di emendamenti ritirati dalla maggioranza. A quanto si apprende, si lavora per chiudere l'esame del testo non più tardi del primo pomeriggio.

Letta, avanti su estensione Green pass a pubblico e privato

«Abbiamo questi 200 miliardi dell'Ue da spendere, non possiamo permetterci per giochi politici di fermare il paese». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando di Green Pass a Radio Anch'io. Secondo Letta «la grande maggioranza del paese vuole ripartire e non può farsi limitare da una minoranza che non vuole il rispetto delle regole. Chiedo al governo di tener conto del giudizio della maggioranza degli italiani, di andare avanti nell'estensione del green pass nel pubblico e nel privato, a partire dall'estensione a livello nazionale della norma che la Toscana ha lanciato sull'estensione obbligatoria al personale sanitario.