Giustizia, Cdm approva riforma Csm all'unanimità: conferenza stampa con Draghi, Cartabia e Franco

Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Si svolgerà alle ore 15 la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi. Interverranno anche i ministri dell'Economia, Daniele Franco, e la responsabile della Giustizia, Marta Cartabia.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Stop alle "porte girevoli" per i magistrati GIUSTIZIA La bozza

Giustizia, bozza riforma: chi è eletto in politica non potrà fare il giudice

La bozza della riforma

I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto cariche politiche elettive (da parlamentare nazionale ed europeo, consigliere e presidente di giunta regionale, a consigliere comunale e sindaco) al termine del mandato «sono collocati in posizione di fuori ruolo presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti». Lo prevede la bozza della riforma del Csm oggi all'esame del Consiglio dei ministri.

Il sistema elettorale per scegliere la componente togata del Csm è uno dei punti che è ormai arrivato a una definizione, con le modifiche apportate alle ipotesi formulate alla fine dell'anno scorso: è, nella proposta della ministra, un sistema maggioritario binominale, con forte attenzione a garantire la parità di genere, e con correttivo proporzionale, il cui obiettivo è quello di favorire il pluralismo. Un sistema, spiegano da via Arenula, che poggia su candidature individuali: ciascun candidato può correre da solo, senza bisogno di liste o di correnti che lo presentino. E si tratta, viene evidenziato, di un sistema "molto imprevedibile" che ostacola accordi e calcoli preventivi.