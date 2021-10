Elezioni comunali 2021 diretta: secondo giorno di voto, la sfida nelle grandi città

Lunedì 4 Ottobre 2021, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 14:06

Tutti a votare, almeno si spera. Seconda giornata di voto per le elezioni comunali 2021 dopo una domenica che ha fatto registrare un forte calo in termini di affluenza e partecipazione. Le urne sono aperte e sarà possibile recarsi ai seggi per esprimere le proprie preferenze fino alle ore 15. Ieri l'affluenza - rilevata alle ore 23 - è stata del 41,65 per cento, vale a dire venti punti in meno rispetto a cinque anni fa. Il 5 giugno 2016 infatti aveva votato il 61,49%, ma si trattava di elezioni svolte in un solo giorno.

Da notare soprattutto il dato relativo alle grandi città: da Milano, dove la partecipazione è stata più alta rispetto alle altre realtà di rilievo col 37,76%, a Napoli (fanalino di coda con il 33,72%), passando per Roma (36,82%), Bologna (35,19%) e Torino (36,50%), il numero dei votanti si è fermato ben al di sotto del 40 per cento. Il rischio è che oggi, a urne chiuse, in alcuni di questi grandi centri non si riesca neanche a raggiungere e scavallare il 50 per cento di affluenza. In totale, sono oltre 12 milioni gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, più le suppletive della Camera e le regionali in Calabria.

Chi vota e come - Possono votare tutti gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età (entro il 3 ottobre). Per esprimere il proprio voto è necessario il documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità) e la tessera elettorale, su cui è indicato l'indirizzo e il numero del proprio seggio. Nei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti non è previsto il ballottaggio e vince il candidato sindaco che ottiene la maggioranza relativa dei voti.

Irpinia - Sette comuni irpini, sui 33 impegnati nel test amministrativo, hanno già il loro sindaco. In assenza di uno sfidante, l'unico avversario era il quorum, fissato al 40% più uno dei votanti, che hanno agevolmente battuto. A Lioni si riconferma Yuri Gioino; Pasquale Tirone a Manocalzati; Pasquale Chirico a Teora; Amado Della Vecchia a Torella dei Lombardi; Carmine Ciullo a Frigento; Antonio Di Conza a Lacedonia; Marcello Zecchino a Montaguto. La conferma della loro elezione dovrà però superare l'ultimo scoglio legato allo scrutinio che comincerà a partire dalle 15: il numero delle schede valide dovrà superare il 50.