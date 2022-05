Diretta Draghi da Biden alla Casa Bianca, sul tavolo anche gas e sicurezza alimentare

Dal rischio di una crisi alimentare innescata dalla guerra in Ucraina alla corsa italiana all'indipendenza dal gas russo nella quale anche gli Stati Uniti, nel medio periodo, potranno giocare un ruolo fondamentale. Sono alcuni dei temi al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente Usa Joe Biden, che si incontreranno a breve alla Casa Bianca.

Draghi e Biden, il colloquio: più soldati italiani a Est e addio al gas di Mosca

Il contributo che gli Stati Uniti riusciranno a fornire all'Italia, osservano fonti diplomatiche, sarà fondamentale nel medio lungo/periodo nella politica di diversificazione energetica che Roma sta perseguendo. Gli States ad oggi forniscono all'Italia il 10% delle importazioni di Gnl, un volume che il governo intende aumentare. Uno dei temi è quello delle capacità di rigassificazione, che l'Italia conta di aumentare con l'installazione di due rigassificatori galleggianti, uno da attivare già a inizio 2023 e l'altro entro la fine del prossimo anno, come ha garantito il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

This afternoon, I’m hosting a bilateral meeting with Prime Minister Mario Draghi of Italy at the White House. I look forward to reaffirming the friendship and strong partnership between our two nations and discussing our ongoing support for Ukraine.

— President Biden (@POTUS) May 10, 2022