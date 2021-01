Crisi di governo, oggi la giornata decisiva. Alle 21.30 si riunisce il consiglio dei ministri, durante il quale sarà approvata la versione finale (e rivista) del Recovery plan. La palla passa poi nelle mani di Matteo Renzi: se Italia Viva ritira i ministri Teresa Bellanova ed Elena Bonetti si apre ufficialmente la crisi. Il premier Giuseppe Conte attende, con l'ipotesi di un rimpasto sempre viva sullo sfondo. Le intenzioni del presidente del Consiglio, stando a quanto trapelato da Palazzo Chigi, sono molto chiare: «Se il leader di Iv Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva».

Azzolina: «Difficile ricucire con chi strappa»

«Difficile pensare di ricucire con chi strappa. Una crisi ora, in piena pandemia, sarebbe insensata». Lo scrive su twitter la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a proposito della crisi di governo.

Difficile pensare di ricucire con chi strappa. Una crisi ora, in piena pandemia, sarebbe insensata. — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) January 12, 2021

Bellanova: «Conte tiene in ostaggio la maggioranza, non Iv»

«Chi sta tenendo in ostaggio il Paese non sta di certo in Iv. Andare avanti con le minacce, non aiuta nessuno». Lo dice Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv, a L'aria che tira. «Non abbiamo detto "Conte o niente", è Conte che sta tenendo in ostaggio la sua maggioranza», aggiunge. «Bisogna prendere atto che una fase è chiusa e capire se si possa aprire un percorso di riscrittura di un programma. Si era iniziato a farlo, per iniziativa di Renzi, Zingaretti, Crimi e Speranza, che avevano incontrato Conte a novembre».

Renzi: «Nessuna richiesta di poltrone, chiediamo il Mes»

«A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c'è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa, nessun atto irresponsabile. Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull'educazione, sull'innovazione». Lo scrive nella Enews Matteo Renzi, ribadendo: se non ci sono risorse sufficienti nel piano pandemico nazionale, «prendiamo il Mes».

Di Maio: «Crisi inspiegabile in questo momento, ma noi siamo "vaccinati"»

«Una crisi di governo è inspiegabile. Non solo perchè siamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori. Ma anche perchè questo è l'anno in cui l'Italia presiederà il G20 e in Italia ci sarà la conferenza globale sulla salute». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad Agorà su Raitre. «La crisi non interessa agli italiani, ma neanche all'estero», ha sottolineato. «Io il vice premier l'ho già fatto - ha aggiunto Di Maio - conosco il valore di quella carica. La si sta descrivendo come la panacea di tutti i mali ma non è così. Ho rifiutato due volte di fare il presidente del Consiglio. In questo momento non ci interessano i giochi di Palazzo, stiamo pensando agli italiani». «Siamo vaccinati alle crisi», ha detto ancora.

"Una crisi di governo è inspiegabile. Non solo perché siamo nel mezzo di una pandemia, ma anche perché questo è l'anno in cui l'Italia sta presiedendo il G20. I rimpasti non interessano agli italiani e nemmeno all'estero".@luigidimaio #agorarai pic.twitter.com/3EfdRdSzni — Agorà (@agorarai) January 12, 2021

Boschi: « Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes »

«Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb (acronimo per Maria Elena Boschi, ndr). Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi». Lo scrive Maria Elena Boschi, presidente dei deputati Iv, su Twitter.

Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi. — Maria Elena Boschi (@meb) January 12, 2021

Zingaretti: «Provocare crisi è grave errore politico»

«Il Pd continua a chiedere un rilancio di governo, ma una cosa è chiedere di rafforzarlo, un'altra è farlo cadere. Il Pd ha promosso il rilancio, ma rilancio non è mandare a casa il governo o provocare una crisi che il 99% italiani non capisce. È un grave errore politico e io lancio un appello al buon senso». Così Nicola Zingaretti a Start su SkyTg24. «Ora il leader è Conte. Ha tutte le caratteristiche per continuare a guidare l'alleanza. Anche promuovendo come abbiamo chiesto un'innovazione nei contenuti nel patto di legislatura».

Alla domanda sullo stop di Vito Crimi ad un nuovo governo con Conte se Iv ritira stasera i ministri in cdm, il segretario Pd risponde: «Io spero e lavoro che non si arrivi ad una crisi alla vigilia di una discussione sul Recovery che è cambiato in meglio e che dimostra che lavorando si possono migliorare le cose».

La crisi di governo è «un grave errore politico, penalizza l'Italia anche all'estero. Si è aperta con l'elezione di Biden una nuova fase di multilateralismo e in Italia si paventa addirittura che alleati di Trump tornino al potere?». Zingaretti conclude chiudendo le porte a un suo ingresso nel governo: «Io sono presidente di una Regione, ho dato tutto me stesso in questi mesi per difendere la mia Regione. Credo che essendo incompatibili le due dimensioni penso di poter svolgere un ruolo con quello che faccio».

Crimi: «Se Renzi ritira i ministri, no a nuovo governo con Iv»

«Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente». Lo sottolinea, in un colloquio con l'Ansa, il capo politico M5S Vito Crimi rispondendo a chi gli chiede della possibilità anche di un Conte-ter in caso di crisi. «Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene», aggiunge il senatore del Movimento.

