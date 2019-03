Statali, cartellino addio: arrivano impronte digitali e controllo dell'iride

Lotta ad assenteismo e relativi furbetti del cartellino: alla Camera c'è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza, che prevede per gli Statali di sostituire il cartellino con "sistemi di verifica biometrica dell'identità", quindi impronte digitali e controllo dell'iride, con l'obiettivo di contrastare l'assenteismo. Resta l'impiego contestuale, e non alternativo, di strumenti di video-sorveglianza, sempre per vigilare sugli accessi. Rimane "accantonato" l'emendamento sul divieto di utilizzo dei social network durante l'orario di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 16:17

