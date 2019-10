Difesa, sui caccia militari F35 Conte d'accordo su rinegoziazione

Giuseppe Conte è «d'accordo sulla rinegoziazione» degli aerei militari F35. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglioè «d'accordo sulla rinegoziazione» degli aerei militari F35. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi.

La questione F35, (Entro il 2020 l’Italia dovrà decidere in via definitiva se acquistare tutti i 90 cacciabombardieri F-35 previsti) che era rimasta sottotraccia nelle ultime settimane, crea maretta nella maggioranza.



In particolare, secondo quanto apprende l'Adnkronos', in ambienti parlamentari M5S ha destato stupore e un certo malessere il retroscena pubblicato oggi dal Corriere. Nell'articolo, relativo al contenuto dei colloqui tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Segretario di Stato Mike Pompeo nella recente visita a Roma, si riferisce della conferma che vi sarebbe stata da parte del premier nei confronti del capo della diplomazia Usa circa l'intenzione dell'esecutivo di rispettare gli impegni assunti sull'acquisto dei jet militari. A quanto pare dalle ultime indiscrezioni da Palazzo Chigi, non è così.

Ultimo aggiornamento: 20:32

