Diciotti, al via la giunta che deciderà sul processo a Salvini

È iniziata a Sant'Ivo alla Sapienza la riunione della giunta delle elezioni e delle immunità, che oggi voterà la relazione del presidente e relatore Maurizio Gasparri, che ha chiesto di dire no alla richiesta della procura catanese di procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Diciotti. È stato lo stesso presidente Gasparri a dire che il voto è previsto «entro un paio d'ore». Si arriva a questo passaggio dopo che ieri la consultazione online tra gli iscritti M5S ha visto prevalere il no al processo con il 59%.

Salvini verso il processo per vilipendio alla magistratura. La definì «una schifezza»

