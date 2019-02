Caso Diciotti, il ministro Centinaio: «Il voto on line di M5S non mette a rischio il Governo». Atti alla procura di Catania

Sono arrivati alla Procura di Catania gli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, allegati alla memoria del ministro dell'Interno Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato sul caso Diciotti. Li ha trasmessi la presidenza di Palazzo Madama. Lo si apprende dalla Procura che è titolare dell'inchiesta, che è coordinata personalmente dal procuratore Carmelo Zuccaro.

LEGGI ANCHE: Lega, pressing su Salvini: se ci dicono no salta tutto

LEGGI ANCHE: Caso Diciotti, voto sul processo a Salvini sarà martedì 19. Giarrusso (M5S): stiamo ancora ragionando

Intanto sulla vicenda interviene il ministro dell'Agricoltura: «Non temiamo il voto online del M5s sul caso Diciotti e la piattaforma Rousseau non mette a rischio il governo che è stabile e sta lavorando bene. Son cose assolutamente diverse e aspettiamo il voto in Parlamento». Così Gianmarco Centinaio, a Cagliari per un tavolo in Prefettura sulla vertenza latte. «I ministri di questo governo, M5S compresi, dicono che non c'è stato un interesse personale da parte del ministro dell'Interno, ma una decisione collegiale, allora dovrebbero votare sì per anche per Centinaio, Conte, Di Maio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA