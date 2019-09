Di Maio: firme M5S contro di me? Solo un grande malinteso

Le firme contro di me sono un grande malinteso

«Sono stato eletto capo politico con l'80% di preferenze, non con il 100% ed è giusto che ci sia chi non è d'accordo ma far passare quelle 70 firme per 70 firme contro di me... Ci sono persone che potrei definire amiche e con cui lavoro ogni giorno che mi hanno chiamato e mi hanno detto che è un grande malinteso: "non è contro di te ma per rafforzare il gruppo parlamentare"», dice da New York il ministro degli Esteri ai microfoni di Rainews24.