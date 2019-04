La promessa di un'indagine interna dopo alcune indiscrezioni di stampa che parlano di shopping del governo per 8.280 auto blu e grigie per una spesa da 168 milioni di euro. E' quanto affermato stamane dal vicepremier Luigi Di Maio, che ai microfoni di Radio Rtl 105.2 ha assicurato: "Su questo proprio stamattina avvierò subito un'indagine interna ai Ministeri per capire se questi bandi si stanno avviando in automatico perché il nostro obiettivo è ridurre le auto blu". © RIPRODUZIONE RISERVATA