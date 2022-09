E DI MAIO SFIDA I SONDAGGI: NOI AL 6%

I sondaggi lo danno sul filo della sopravvivenza, tra lo zero virgola e l'uno per cento, che significa stare tra la vita e la morte: con zero virgola non solo non si partecipa alla ripartizione proporzionale dei seggi nella coalizione, ma ai fini elettorali non si viene conteggiati e quei voti vanno di fatto persi (o buttati). Ma Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, già capo politico di M5S, ora a capo di Impegno civico, la formazione nata anticipando le ceneri del governo Draghi, ci crede ancora: "Possiamo arrivare al 6%". Una percentuale che sarebbe di tutto rispetto, in linea con quella di cui viene accreditato il Terzo polo di Calenda e Renzi, quasi il doppio di Sinistra italiana e Verdi, vicina a Forza Italia. Un miracolo? Stando alle rilevazioni degli esperti sembrerebbe di sì. Ma, in politica, come nella vita e nel calcio, mai dire mai. "Sono molto ottimista. Sono sul territorio e ci sono tante persone che ci vogliono dare fiducia". Dopo il 25 settembre, si faranno i conti.