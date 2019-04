Di Maio attacca Salvini: «Basta minacciare crisi di governo, l'Italia non è un gioco»

«L'Italia non è un gioco». Luigi Di Maio torna ad attaccare Matteo Salvini dopo le voci di crisi di governo legate alle indagini sul sottosegretario Armando Siri e le notizie riguardo ai contatti della Lega con Silvio Berlusconi. «Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Sono davvero sbalordito», scrive Di Maio su Facebook.

«L'Italia non è mica un gioco, l'Italia siamo noi e milioni di famiglie in difficoltà che vogliono un segnale. L'Italia non è un trofeo e trovo gravissimo che la Lega con così tanta superficialità ogni volta che gli gira minacci di far cadere il governo», sottolinea.

