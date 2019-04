«La parola fascista ormai significa qualsiasi cosa»: Croce più attuale che mai mentre si litiga sul 25 aprile

Lo diceva già Benedetto Croce: «Oramai la parola fascista vale per tutto e significa qualsiasi cosa». Luigi Di Maio è la dimostrazione che aveva ragione il sommo filosofo napoletano. «Quelli contrari al 25 aprile sono quelli che erano al convegno anti-abortista di Verona», attacca il vicepremier per prendersela con i leghisti. E in queste parole c'è un assioma di fondo, il seguente: l'anti-abortismo è una specie di fascismo. O comunque, non sono anti-fascisti quelli che non approvano l'aborto. E così la guerra tra Salvini e Di Maio, povero Croce, rimette in circolo un suo pensiero tutt'altro che banale. Banalizzandolo. Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA