​25 aprile, Di Maio attacca Salvini: «Grave negare la festa, questione di rispetto per il Paese»

Luigi Di Maio attacca il collega vicepremier Matteo Salvini. «Leggo che qualcuno oggi arriva persino a negare il 25 aprile, il giorno della Liberazione. Lo trovo grave. Non è alzando le spalle e sbuffando che questo Paese cresce. E poi è curioso che coloro che oggi negano il 25 aprile siano gli stessi che però hanno aderito al congresso di Verona, passeggiando mano per la mano con gli antiabortisti». Lo scrive in un post su Fb il vicepremier Di Maio. «Il 25 aprile è una festa nazionale della Repubblica Italiana. Non è questione di destra o di sinistra, ma di credere nell'Italia e di rispettarla», sottolinea.

«Al contrario, cresciamo se diamo forza a certi valori, alla nostra storia. Perché col menefreghismo non si va da nessuna parte», spiega il vicepremier, che osserva: «Per carità, ognuno la vede come vuole. Il pensiero è libero. Ma io, sia chiaro, voglio anche un'Italia libera, di guardare avanti innanzitutto. Il ripristino della leva obbligatoria, la contestazione della 194, gli attacchi alle donne, il ritorno al Medioevo non fanno parte dei valori del MoVimento 5 Stelle». Ma, sottolinea il leader del M5S, la questione è di «credere nell'Italia. E chi come me ci crede, il 25 aprile lo ricorda!».



Ultimo aggiornamento: 14:16

