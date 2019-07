Savoini invitato a Forum Putin dal consigliere di Salvini. Di Maio: «Quando il Parlamento chiama, il politico risponde»

«Dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso, si precisa che l'invito del sig. Savoini al Forum» Italia-Russia «è stato sollecitato dal sig. Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente Salvini, il quale, tramite l'Ufficio di vicepresidenza, ha giustificato l'invito in virtù del ruolo dell'invitato di Presidente dell'Associazione Lombardia-Russia e ha chiesto ai funzionari del premier di inoltrarla agli organizzatori del Forum. Lo precisa Palazzo Chigi. «L'invito alla cena del sig. Savoini è poi stata una conseguenza automatica della sua partecipazione al Forum», conclude Palazzo Chigi.

E Di Maio invita Salvini a riferire in Aula sul caso Savoini. «Quando il Parlamento chiama, il politico risponde, perché il Parlamento è sovrano e lo dice la nostra Costituzione. Peraltro quando si ha la certezza di essere strumentalizzati, l'aula diventa anche un'occasione per dire la propria, difendersi e rispondere per le rime alle accuse, se considerate ingiuste». Lo scrive su Facebook il leader M5S Di Maio.

