«Di Maio nella "piscina" della casa abusiva?»: le Iene e la foto spuntata su Fb

Le Iene tornano a parlare dei presunti abusi nei terreni del padre di Luigi Di Maio e stavolta pubblicano un nuovo video nel quale si vede il vicepremier M5S nuotare in una piscina (di quelle montabili, dette "fuori terra") che sarebbe una pertinenza di una casa abusiva, immortalata in un fermo immagine della trasmissione.

Nel servizio la casa con "piscina", a Mariglianella, viene fatta vedere al ministro che in base ai suoi «ricordi» sostiene che al suo posto ci sarebbe stata una stalla. Ma in una foto del 2013 si vede però Di Maio che si fa un bel bagno - denunciano le Iene - in quella stessa piscina con fabbricato abusivo alle sue spalle in bella evidenza.

Il pd parte subito all'attacco: «Prestanome per far eludere il fisco al padre. Titolare di un'azienda che ha assunto in nero. Quella che per lui era una stalla è invece la casa abusiva con piscina dove faceva il bagno. Ancora una volta #DiMaio sbugiardato in diretta televisiva. Ora basta. #DiMaioBugiardo», scrive su Twitter il deputato del Pd Luciano Nobili. «Bugie, costruzioni abusive, lavoro nero, cartelle esattoriali scomparse, irregolarità nell'intestazione dell'impresa. E #DiMaio che ha perso la memoria su tutto. Venga in Parlamento, è sempre più urgente. #LeIene #dimaiobugiardo», rincara sempre su Twitter il capogruppo al Senato Andrea Marcucci.

