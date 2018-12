Di Maio, «Pensioni alte vanno tagliate, non si discute»

LEGGI ANCHE

Di Maio ha poi specificato che l'intenzione è di tagliare «le pensioni che non meritano di essere così alte perché le persone non si sono versate i contributi». I cittadini, ha proseguito, «in Italia confidano in un governo che tagli tutti gli abusi, le ingiustizie e gli sprechi, in altri Paesi scendono in piazza contro i governi».

Le pensioni alte «vanno tagliate, su questo non si discute, il M5s è per tagliare tutte le pensioni d'oro e ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni di maggioranza». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio a margine di un evento al Mise. «Sono sicuro che troveremo una soluzione - ha aggiunto in merito al disaccordo con la Lega su questo tema - perché nessuno è così suicida da voler bloccare il taglio in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati».