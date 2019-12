​Di Maio in Libia, vede Serraj e Haftar

Il ministro degli esteri Luigi di Maio è in Libia. Atterrato a Tripoli, accolto dal suo omologo Siala. Vedrà Serraj, il vicepresidente del consiglio presidenziale Maitig, e il ministro degli interni Bishaga. Subito dopo si sposterà a Bengasi per incontrare Haftar e infine a Tobruk per vedere il presidente della Camera dei rappresentanti Aghila Saleh. Al centro dei colloqui io conflitto in corso, la conferenza di Berlino, il memorandum e altri temi centrali. La visita del ministro Di Maio si inserisce in una cornice di massima attenzione che Il governo italiano attribuisce al dossier libico.



