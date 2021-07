Di Maio, selfie con Insigne poi l'abbraccio di Chiellini: «Confidiamo in voi»

Martedì 13 Luglio 2021, 10:08

Nel tripudio di festa azzurrra dopo la vittoria del campionato europeo si inserisce anche la politica. Ieri la squadra guidata dal ct Mancini è stata ricevuta prima dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi a Palazzo Chigi da Mario Draghi, dove anche i ministri hanno tributato applausi per la vittoria.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha pubblicato sul suo profilo una foto con l'attacante Lorenzo Insigne. Poi una battuta del capitano Chiellini al Capo della Farnesina.

Prima di iniziare il tour con il pullman scoperto per le vie della Capitale, Giorgio Chiellini, l'uomo che domenica notte ha alzato la coppa a Wembley, pare che a Di Maio abbia detto: «Mi raccomando, confidiamo molto in voi», così l'azzurro al ministro in mezzo ai festeggiamenti.

