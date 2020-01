Di Maio, appello ai 5S: «Restaurazione 2.0 senza di noi al governo, restiamo compatti»

Luigi Di Maio invita i suoi a serrare le file in vista dei prossimi gravosi impegni che attendono il governo in questo inizio 2020. In particolare il leader M5S fa riferimento alla fuga dei parlamentari verso la Lega (e anche qualcuno verso il centrosinistra): «Noi dobbiamo credere in quello che stiamo facendo, il 2020 sarà l'anno degli Stati generali, dobbiamo attrezzarci per diventare determinanti. Negli anni '10 siamo stati protagonisti, nel 2020 dobbiamo essere determinanti e per esserlo dobbiamo essere più strutturati. E per farlo dovremo essere compatti. A breve avremo anche i facilitatori regionali e poi a marzo, verosimilmente, ci saranno gli stati generali dove scriveremo la nuova carta di valori del M5S».

Rischio restaurazione 2.0. «Veniamo da anni in cui il Movimento è cresciuto. Ora gli anni '20 dovremo essere determinanti per le politiche pubbliche del governo. Senza il Movimento aboliranno il reddito di cittadinanza, si ridaranno le pensioni d'oro. Senza di noi avremo una restaurazione 2.0». Lo afferma il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, in diretta su Facebook. «Per farlo dovremo essere compatti. C'è qualcuno che sale e cambia treno. Ognuno di noi sa che se entriamo in Parlamento lo dobbiamo al movimento. Chi dice che il movimento era troppo verticistico poi mi chiedeva un incarico, poi non l'ottengono e dicono che il movimento è troppo verticistico. Lo dico guardando al passato», aggiunge.

La stoccata ai parlamentari in fuga. «Qualcuno va al Misto, dicendo che c'è un problema di verticismo, ma sono gli stessi che venivano a chiedermi una carica, mi chiedevano e fare il commissario europeo, il presidente di Commissione, e non lo ottenevano». Lo dice Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook, parlando dei deputati e senatori che stanno lasciando il M5S. «Ma se lo ottenevi allora non era verticistico» il movimento, conclude Di Maio.



Di Maio insiste sulla revoca concessioni

«Nel milleproproghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali. Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di revocare le concessioni ai Benetton». Lo ha detto Luigi Di Maio in una diretta facebook. «Tutti si sono scandalizzati perché è crollato il titolo di Atlantia, ma chi si è scandalizzato non lo ha fatto quando è crollato il Ponte Morandi. È crollato il ponte e non si sa di chi è la colpa, invece ogni dichiarazione sulle concessioni è diventata un attentato ad Autostrade».

