Di Maio, prima uscita (mano nella mano) con Virginia. Il debutto annunciato dallo staff Foto

Arrivano mano nella mano al Teatro dell'Opera di Roma, lei emozionatissima nel suo nuovo ruolo da first lady. Virginia Saba, la nuova fidanzata di Luigi Di Maio, vestito blu in velluto con scollo sulla schiena, decolté nero classico e un bracciale di brillanti al polso. I due sorridono ai fotografi. "Litiga più con lei o con Salvini?", chiedono i cronisti: "Bella battuta", risponde il vicepremier. "Un pregio o un difetto di Luigi? Gli farà cambiare idea sui giornalisti adesso?": Virginia non risponde ma sorride.Il loro debutto allo spettacolo Orfeo e Euridice era stato preannunciato ai media da una comunicazione di Rocco Casalino.

Di Maio, parla la fidanzata Virginia Saba: «Io, innamorata del suo coraggio»



