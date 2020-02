Di Maio, baci ed effusioni bollenti al parco con la fidanzata Virginia Saba

Luigi Di Maio e Virginia Saba, amore travolgente al parco. Il ministro degli Esteri è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre si scambia baci ed effusioni in pubblico con la fidanzata. I due innamorati non si contengono: lei si toglie le scarpe, lui rimane senza giacca. Di Maio e Saba sono stati immortalati avvinghiati su una panchina al parco - Villa Ada a Roma - come una comune coppietta di innamorati.

LEGGI ANCHE Luigi Di Maio, la fidanzata Virginia Saba: «Siamo innamorati, stanotte mi ha fatto una sorpresa»





Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA