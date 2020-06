Di Maio firma il patto per l'export da 1,4 miliardi: «Oggi apriamo cantiere Made in Italy»

Luigi Di Maio ha firmato stamani il patto per l'export alla Farnesina, patto da 1,4 miliardi di euro: «Oggi apriamo nuovo cantiere Made in Italy». «Con questo Patto, oggi, apriamo pertanto un nuovo cantiere, il cantiere del Made in Italy nel mondo, al quale dovremo inevitabilmente approcciarci con grande umiltà e spirito di servizio, verso il nostro Paese e verso tutti i cittadini», ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla cerimonia per la firma del patto per l'Export, per il rilancio dell'esportazione del Made in Italy, in corso alla Farnesina.



Patto per l'export da 1.4 miliardi

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA