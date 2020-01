Di Maio, alle 17 il passo indietro. Vertice a Palazzo Chigi

Luigi Di Maio è stato tra i primi a entrare a Palazzo Chigi dentro a un'Alfa ministeriale. A seguirlo alla spicciolata un po' tutti i ministri da Alfonso Bonafede a Vincenzo Spadafora. Il momento è teso. Di Maio è pronto ad annunciare a ministri e sottosegretari grillini il suo passo indietro. Il vertice si svolge nella Sala Verde dove da prassi il governo incontra i sindacati per le vertenze nazionali.

«Si apre una fase delicata e complicata», ammette il Guardasigilli. Tra i primi a varcare l'ingresso laterale di Chigi anche Vito Crimi che da statuto - in caso di dimissioni del capo politico - diventa il reggente del Movimento: «Vediamo che succede, poi semmai parlerò», dice il viceministro dell'Interno.

Tutti aspettano le parole del ministro degli Esteri, attese oggi pomeriggio alle 17 al Tempio di Adriano. «Al momento non è contemplata una ricandidatura di Luigi alla guida del M5S», racconta chi lo conosce bene. Le strategie sono in corso. Il PD guarda preoccupato: fra quattro giorni si vota in Emilia. E il caos pentastellato potrebbe pesare assai sulle urne.



