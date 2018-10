Di Maio: «Con la Manovra l'Italia si rprenderà»

Sulla crescita italiana pesa la congiuntura economica internazionale ma il Pil si riprenderà. A sostenerlo è il vice premier, Luigi Di Maio, che ha così commentato i dati Istat che hanno registrato nel terzo trimestre dell'anno una crescita zero per l'Italia. «Dal punto di vista internazionale - ha detto - c'è stata una serie di fattori che incidono sulla congiuntura economica generale. Ma vedrete che con la 'manovra del popolò non solo il Pil ma la felicità dei cittadini si riprenderà». Ultimo aggiornamento: 13:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA