Commercio, Di Maio: «Presto controlli a negozi di cinesi e pakistani»

«La questione degli irregolari coinvolge anche il mondo imprenditoriale e del lavoro. Molti di questi lavorano in modo illegittimo in piccole attività poco trasparenti, che evadono il fisco e vendono prodotti non registrati, nocivi, facendo concorrenza sleale e danneggiando la nostra economia. Diverse inchieste giornalistiche hanno testimoniato tutto ciò nel caso di attività cinesi e pakistane. A tal proposito invierò nei prossimi giorni una direttiva per incrementare i controlli. Una misura che inciderà anche sulla sicurezza interna». A dirlo è il ministo dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.