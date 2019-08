Di Maio: «Qualunque sia la conseguenza, orgolioso No-Tav»

«C'è chi pensa alla prossima cambiale e chi deve farsi carico di pensare alla prossima generazione. È una scelta, come ogni cosa. Come lo è la vita. Il MoVimento 5 Stelle questa scelta l'ha presa da tempo. E non vi rinunceremo per nulla al mondo», scrive su Facebook il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio. «Qualunque sarà la conseguenza noi siamo orgogliosi del nostro no a un'opera come la Torino-Lione, un'opera nata vecchia, di 30 anni fa, senza un futuro. Un'opera che vogliono solo Bruxelles e Macron».

Salvini a Sabaudia: «Nel governo qualcosa si è rotto, troppi no. Non sto lì a scaldare la poltrona»

Tav, dopo il voto in Senato sulle mozioni governo nel caos



Ultimo aggiornamento: 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA