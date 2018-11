Di Maio contro il sindaco di Corleone (M5S), salta il comizio: «No al dialogo con i parenti dei mafiosi»

Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, annuncia che non sarà al comizio inizialmente previsto questa sera a Corleone. «Volevo avvisare tutti voi che non andrò a Corleone come inizialmente previsto. Ho aperto il cellulare e tra le news c'era questa notizia data dal nostro candidato sindaco M5S» il quale ha detto che «voleva aprire al dialogo con i parenti dei mafiosi. E questa dichiarazione fa il paio con una foto sua in un bar, con il nipote di Provenzano».



Il riferimento è ad alcune dichiarazioni del candidato sindaco M5S Maurizio Pascucci e a una foto postata da quest'ultimo sui social. «Sono sicuro che quella dichiarazione sia stata fatta in buona fede ma quel concetto è pericolosissimo. I voti di quelli non li vogliamo e ci fanno schifo», rimarca Di Maio, che spiega: «Non posso correre il rischio che stasera lo Stato vada lì dopo che c'è stato un appello al dialogo con le famiglie dei mafiosi. Quindi mi dispiace». Il vicepremier aggiunge: «Andremo avanti con la lotta alla criminalità organizzata. Faremo piazza pulita di corrotti e mafiosi molto presto».

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA