Di Battista su Facebook: «Dal Pd nulla su Benetton e malagò»

Alessandro Di Battista, l'ex deputato del M5S, è intervenuto con un post su Facebook sulla trattativa per un futuro governo giallo-rosso tra il Movimento, guidato da Luigi Di Maio e il Pd di Zingaretti: «Insisto. Un grande potere contrattuale deve imporre grande coraggio sui temi. Io, da cittadino e da persona che negli anni ha dato anima e corpo al Movimento pretendo: revoca concessioni autostradali ai Benetton; riforma dello sport togliendo potere clientelare nelle mani di Malagò; legge sul conflitto d'interesse. Io non ho sentito nessuno del PD pronunciarsi su questo in questi giorni».

La risposta dai 5stelle non si fa attendere: «Chi esplicitamente sta perseguendo la strada del voto o del ritorno con la Lega contro la volontà del gruppo parlamentare e di Beppe Grillo non può dettare condizioni a nessuno. Un'altra occasione persa per stare in silenzio». Lo scrive il deputato M5s e presidente della Commissione Cultura Luigi Gallo in un tweet in cui critica il post pubblicato da Alessandro Di Battista



Chi esplicitamente sta perseguendo la strada del voto o del ritorno con la Lega contro la volontà del gruppo parlamentare e Di Beppe Grillo non può dettare condizioni a nessuno. Un'altra occasione persa per stare in silenzio #Conte2 pic.twitter.com/jgYrG3lxAj — Luigi Gallo (@LuigiGallo15) 27 agosto 2019

