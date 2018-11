Di Battista sfida Salvini sulla prescrizione: «Vediamo se la Lega sta con l'Italia o con Arcore»

Scontro a distanza tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini. «Si capirà a breve se la Lega sta pensando al Paese o ad Arcore», accusa velatamente il grillino, riferendosi al caso prescrizione, in una diretta facebook dal Nicaragua. Netta la replica del vicepremier: «Con M5S e non con Forza Italia abbiamo preso un impegno con il contratto di governo».

«So che il M5S sull'anticorruzione deve essere molto molto duro, per me la prescrizione dovrebbe essere sospesa quando c'è il rinvio a giudizio e non dopo il primo grado perché quest'istituto ha favorito solo i ladri in questo Paese. Bisogna capire da che parte sta la Lega, e si capisce su questa roba qua, si capirà a breve se la Lega sta pensando un minimo al Paese o l'unico paese a cui pensa sia Arcore», è l'attacco sferrato via facebook da Di Battista. Matteo Salvini, ospite di Otto e mezzo: «Lo invidio profondamente perché si sta godendo la vita con la moglie e il figlio. La fiducia al dl sicurezza l'hanno votata i 5 Stelle e non Forza Italia. Di Battista sta lontano, c'è il fuso orario...».

Sull'immigrazione «o analizziamo le cause dei flussi migratori o non se ne esce: non basta chiudere i porti e mandare militari alle frontiere. Non ho mai detto che non sia un dovere proteggere le frontiere ma così non se ne esce», dice poi Di Battista. «Mi chiedete di tornare, presto torniamo, tornerò molto presto, poi vediamo cosa succede e vedremo che faremo. Per adesso facciamo documentari».

