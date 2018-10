Desirée, la Meloni attacca: «Ero l'unico esponente politico al funerale, è vergognoso»

«Considero vergognoso che io fossi l'unico esponente politico presente al funerale di Desiré al netto del sindaco di Cisterna, che nessuno del governo abbia ritenuto di presentarsi, né il presidente della Regione, né il presidente della Camera o del Senato, il presidente della Repubblica non lo voglio nemmeno dire perché sto ancora aspettando che spenda una parola su questa tragedia».



Lo ha detto Giorgia Meloni parlando a Montecitorio con i cronisti. «Mi sembra di vedere una politica che si volta dall'altra parte - ha aggiunto - di fronte a una ragazza che muore anche per colpa dello Stato, perché se lo Stato Italiano avesse fatto il suo dovere quelli che hanno ucciso Desiré non avrebbero potuto trovarsi in Italia».