Camera dei deputati, oggi c'è l'ultima seduta prima delle ferie estive. I deputati potranno godere di 38 giorni di ferie, avvicinandosi al record di vacanze più lunghe detenuto dalla scorsa legislatura, in particolare nell'estate 2017 quando le ferie di deputati e senatori toccarono quota 40 giorni. L'Aula di Montecitorio tornerà a riunirsi lunedì 9 settembre, e l'ordine del giorno sarà la riforma costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari. Le Commissioni, invece, riprenderanno i lavori una settimana prima, il 2 settembre.



Il record opposto, ovvero di vacanze sobrie, si è verificato nel 2013 quando i giorni di sospensione furono solo 27. L'Aula del Senato, invece, sarà ancora impegnata con tre sedute per l'approvazione definitiva del decreto Sicurezza bis e le mozioni sulla Tav. Palazzo Madama chiuderà i battenti da giovedì 8 agosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA