Delrio frena Conte: «Taglio Iva non è priorità, in agosto abbassare il costo del lavoro»

​Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, frena il premier Giuseppe Conte: «Taglio Iva non è priorità, in agosto abbassare il costo del lavoro». «Il presidente del Consiglio ci deve fare proposte concrete e con un cronoprogramma preciso. Nel programma di governo in agosto abbiamo scritto che vogliamo abbassare il costo de lavoro, questa è la priorità. Se adesso abbiamo cambiato priorità, serve che ci spieghino perché l'Iva è diventata la nuova priorità. Noi abbiamo costruito un programma di governo su un'altra priorità. Bisogna capire come si fanno le cose e perché si cambiano le priorità», ha detto a Timeline, su Sky TG24, il capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati Graziano Delrio parlando della proposta di tagliare l'Iva.

Ultimo aggiornamento: 16:23

