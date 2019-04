Def, Gebhard (Svp): «Preoccupa aumento Iva e tasse»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il governo ha presentato il Defrinviando l'assunzione di impegni reali alla prossima legge dibilancio. Il che delegittima il Def e non offre assicurazionisulle scelte di finanza pubblica. Sono assenti o incerte tuttele scelte che dovrebbero esprimere una chiara volontà politicanel rispetto delle regole europee». È quanto ha affermatoRenate Gebhard, deputata Svp e presidente dei deputati delleMinoranze Linguistiche, a nome dei suoi colleghi ManfredSchullian e Albrecht Plangger ed Emanuela Rossini del Patt.«Il Ministro del Tesoro Tria - ha sostenuto la Gebhard - haribadito ciò che è già scritto nel Def. A legislazione vigentevi sarà l'aumento dell'Iva e per quel che riguarda possibilimisure alternative non vi è ad oggi alcun orientamento chiaro econdiviso nella maggioranza. Ciò preoccupa imprese, famiglie checon un aumento dell'Iva avranno maggiori costi e minoresostegno. È evidente - ha concluso la Gebhard - che l'obiettivodi ridurre il carico fiscale per le famiglie così non saràrealizzabile».