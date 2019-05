Decreto sicurezza-bis, la bozza: niente multe per chi soccorre i migranti. Sanzioni solo alle navi

Via le multe per chi soccorre i migranti, ma restano le sanzioni fino a 50mila euro per le navi che violano le norme ed entrano nelle acque territoriali italiane: sono alcuni dei punti previsti nella nuova bozza del decreto sicurezza-bis. Restano, dunque, le multe alle navi che non rispettano le normative, ma sparisce nella nuova bozza del dl sicurezza bis - al centro di un braccio di ferro ieri in Cdm e di una lunga interlocuzione tra Palazzo Chigi e il Quirinale - il riferimento agli interventi di soccorso ai migranti.

La dicitura «ove segua lo sbarco dei migranti in territorio italiano» è venuta meno nell'ultima versione, mentre vengono fatte salve le sanzioni. Nella versione di ieri si prevedevano infatti multe da 10mila a 50mila euro per le navi che soccorrevano migranti violando le norme e le istruzioni «delle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso». Ora le sanzioni restano invariate nell'importo, ma vengono limitate a chi viola il divieto di ingresso nelle acque italiane.

Salvini: «Aumentano le sanzioni per chi maltratta gli animali». «Domani presento un'iniziativa importante del Ministero dell'Interno che aumenta le sanzioni nei confronti di chi maltratta o abbandona gli animali». Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio elettorale. Domattina alle 10, a Bari, il vicepremier visiterà il canile sanitario (in via dei Fiordalisi 24) e terrà una conferenza stampa per la presentazione della campagna contro il maltrattamento degli animali e per stop ai canili lager. Alle 12 sarà a Putignano (Bari) per un comizio.

