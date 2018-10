Decreto Sicurezza, il Quirinale prende le distanze da un testo che rischia l'incostituzionalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo allo stato di diritto che Sergio Mattarella non poteva fare passare senza prendere le distanze da un decreto sicurezza che in più parti è stato già cambiato rispetto alla sua formulazione originaria.Il nodo sta tutto nella parte del testo secondo il quale il richiedente asilo perde i suoi diritti e può essere rispedito indietro non solo sulla base di una sentenza definitiva o di primo grado, ma a seguito di una semplice denuncia. Un problema che rischia di esporre il testo al rischio di incostituzionalità, ma sul quale il ministro Matteo Salvini e il governo tutto non hanno voluto fare un passo indietro.Un ultimo tentativo sembra esserci stato ieri quando lo stesso Salvini si è recato al Quirinale proprio per discutere del testo che oggi è stato firmato dal capo dello Stato e accompagnato da una lettera al premier Giuseppe Conte. La speranza è che in sede di conversione del decreto si possano sanare le anomalie e la battaglia si annuncia durissima visto che anche nel M5S ci sono molte perplessità sul testo.Resta però da vedere se cambiamenti saranno possibili proprio su questo punto che a Salvini sta particolarmente a cuore e che, sempre secondo il ministro, permetterebbe rimpatri immediati.