Decreto sicurezza, la fronda M5S rischia di allargarsi

Rebus fiducia sul decreto sicurezza, che lunedì approderà in aula al Senato dopo l'ok della Commissione. Enell'arena di Palazzo Madama si preannuncia battaglia su uno dei provvedimenti che finora hanno creato più tensioni all'interno della maggioranza M5S-Lega. Il governo non ha ancora deciso se porre o meno la questione di fiducia sul dl fortemente voluto da Matteo Salvini. «Parlarne ora è prematuro», spiega una fonte governativa. «Di fatto -ragiona con l'Adnkronos un senatore M5S - non è ancora stata presa una decisione. Posto che sarà ovviamente il governo a decidere, al momento non ci sono motivi parlamentari per metterla».Eventuali aiutini di altri partiti di centro-destra potrebbero consentire al Movimento di neutralizzare la fronda ribelle, che, per ora, oltre alla senatrice Elena Fattori, contempla Paola Nugnes, Gregorio De Falco e Matteo Mantero, ma potrebbe allargarsi. Non ha ancora sciolto le riserve Virginia La Mura, la senatrice che ha firmato una parte degli emendamenti presentati da Nugnes in Commissione. »Mi riservo di valutare in aula quello che accadrà -dichiara all'Adnkronos -. Ho una mia opinione in merito: se ho firmato quegli emendamenti vuol dire che sono d'accordo con i miei colleghi ma sono una persona libera, nel senso che osservo gli eventi. Andrò in aula a fare il mio lavoro. Non possiamo svuotare il Parlamento del suo significato».