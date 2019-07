© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sarebbe opportuno legiferare in modo meno emergenziale, questo vale anche in materia disicurezza. L'applicazione del primo decreto sicurezza ha richiesto, secondo il governo, l'adozione di un secondoprovvedimento. Ci chiediamo e poniamo il problema anche per il futuro: se si ricorre nuovamente sulla stessa materia - a breve termine - alla decretazione di urgenza, vi è un problema di indirizzo politico e legislativo Ci auguriamo dei decreti fatti in modo più organico e meno frammentato».E ' quanto ha affermato Renate Gebhard, presidente dei deputati delle Minoranze Linguistiche, intervenendo oggi in aula alla Camera in dichiarazione di voto sul decreto sicurezza bis, a nome anche dei colleghi Manfred Schullian e Albrecht Plangger della Svp e di Emanuela Rossini del Patt: «per queste ragioni - ha aggiunto la Gebhard- i deputati della Suedtiroler Volksbpartei e del Patt esprimeremo un voto di astensione sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza bis, mentre voteranno contro nel voto finale sul merito del provvedimento».