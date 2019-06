Sicurezza, via libera al decreto "bis"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo. Sul decreto sicurezza bis «c'erano stati degli interventi» già prima delle Europee, «eravamo in dirittura d'arrivo ma eravamo arrivati a ridosso della giornata della competizione elettorale. Io stesso avevo chiesto a Salvini di rinviarlo, in quanto convocare un Cdm due giorni prima delle Europee non mi sembrava opportuno». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Nel decreto sicurezza bis «c'è un capitolo cui tengo particolarmente che inasprisce le sanzioni per chi agisce con caschi, bastoni o mazze contro le forze dell'ordine: non sono le normali manifestazioni pacifiche, come capirete». Lo dice il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa a Palazzo Chigi.