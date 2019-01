Decreto sicurezza, la grande alleanza destra-sinistra anti-Salvini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La grande alleanza anti-Salvini sul decreto sicurezza è guidata dalla coppia più strana che si possa immaginare. Quella formata, è tutta siciliana, da due nemici che storicamente sono sempre stati nemici fra di loro: Leoluca Orlando e Gianfranco Miccichè. A cominciare da Palermo si sta saldando insomma il fronte trasversale tra Forza Italia, Pd e M5S contro la legge che porta il nome del ministro dell'Interno.Micciché, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, la scorsa estate andò a portare solidarietà ai migranti della nave Diciotti e diede dello "stronzo" a Salvini. Ieri ha annunciato una seduta dell'Ars dedicata al tema immigrazione. E a chi gli fa notare che una carica istituzionale non può invitare alla disobbedienza civile, il proconsole di Berlusconi in Sicilia risponde così: "Le leggi vanno applicate? Purtroppo furono applicate anche le leggi razziali. State sicuri che, se sulla Diciotti ci fossero stati centinaia di svedesi e non neri, Salvini avrebbe chiuso il porto di Catania? Secondo me lo lasciava aperto".