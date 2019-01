Concorso in polizia, il Pd: cambiati i requisiti a prove già sostenute

«Con un emendamento nel dl semplificazioni, il Governo fa perdere i requisiti a molti candidati del Concorso in Polizia. Il problema è che il bando è già stato pubblicato, il concorso si è già parzialmente svolto nel 2017 e 3.422 candidati sono già stati valutati».



La denuncia arriva dal parlamentare del Pd Matteo Richetti. «Esistono dei principi minimi in una comunità democratica. La certezza del diritto. La tutela dell'affidamento. Sono principi giuridici che sembrano complessi, ma che significano che lo Stato non può prenderti in giro», conclude.