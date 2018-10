Via libera delle commissioni congiunte di Ambiente e Trasporti della Camera al decreto Genova e sulle altre emergenze. Conclusa la discussione e il voto degli emendamenti, è stato dato il mandato ai relatori per discutere il provvedimento in aula. L'esame comincerà domani alla Camera alle 9.30.



Il commissario straordinario di Genova dovrà rispettare le norme del codice antimafia nelle varie fasi, dalla demolizione alla progettazione e ricostruzione del ponte Morandi. Lo stabilisce un nuovo emendamento presentato dai due relatori (M5s-Lega) all'articolo 1 che disciplina poteri e ruoli del commissario. L'emendamento è stato presentato dopo un parere della commissione Affari costituzionali. Si soddisfa così quanto sollecitato dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone © RIPRODUZIONE RISERVATA