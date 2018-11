Condono edilizio Ischia, Forza Italiasi spacca e in sei si autosospendono

ROMA «L'irresponsabile azione di alcuni senatori di FI in commissione Lavori Pubblici al Senato pone a noi che abbiamo con lealtà e coerenza sostenuto le ragioni dei cittadini di Ischia e della Campania, a partire dall'abusivismo per passare alle vicende degli abbattimenti e dei condoni, la necessità di una approfondita riflessione politica». Un gruppo di parlamentari di Forza Italia pro-condono edilizio, De Siano, Carbone, Pentangelo, Russo, Sarro e Cesaro, annunciano di autosospendersi dal gruppo di Palazzo Madama in polemica con il voto che ieri ha reso più restrittiva la sanatoria prevista per Ischia nel decreto Genova. © RIPRODUZIONE RISERVATA