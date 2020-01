Zingaretti: «I decreti sicurezza si cambiano a gennaio. Prescrizione? M5S deve scendere a compromesso»

Parla il segretario del Pd Nicola Zingaretti. «Dopo la prescrizione, noi abbiamo depositato la nostra proposta di legge in parlamento per garantire una durata ragionevole dei processi. Sulla posizione dei 5 Stelle non sono assolutamente d'accordo, penso che debbano scendere a compromessi come abbiamo fatto noi quando abbiamo accettato la riduzione dei parlamentari. Perché in Italia oltre al fine pena mai non può anche esserci il fine processo mai» Così il segretario del Pd Zingaretti, ospite di Otto e mezzo su La7.

«I decreti Salvini si cambiano, come ha già annunciato la ministra Lamorgese, a gennaio. Forse si sarebbe potuto fare prima ma siamo entrati dentro il tunnel della legge di bilancio e non è stato possibile. Però non chiamiamoli decreti sicurezza perché con la sicurezza non avevano niente a che fare. Questo è l'unico governo che ha raddoppiato le risorse per il contratto delle forze dell'ordine e pagato gli straordinari a polizia e carabinieri» così il segretario del Pd.

E ancora. «Sulla legge elettorale, io penso che la soglia al 5% sia il minimo indispensabile. Ricordo che veniamo da una legge pessima, che dovrebbe essere maggioritaria ma che non garantisce di conoscere la sera stessa il vincitore delle elezioni. Il Rosatellum è una delle peggiori leggi elettorali mai fatte, anche Renzi lo sa che la penso così», dice Zingaretti.

Infine. «Uno dei modi secondo me sbagliati di questa maggioranza è quella di condurre battaglie più per visibilità personale che per risolvere problemi. Questo mettere bandierine, non serve. Con Di Maio abbiamo parlato della necessità di aprire una fase nuova per questo governo, per riaccendere motori dell'economia italiana. È stato un incontro molto utile», conclude il segretario Zingaretti su La7.

