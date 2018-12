Mali da curare/ Il declino dell’Europa figlio della crisi dei partiti

Due fatti sono sotto gli occhi di tutti in questi giorni in Europa. Il primo è l’indebolimento progressivo, se non addirittura il crollo, dei partiti politici tradizionali. Il secondo è la decostruzione graduale di quello spirito comunitario e sovranazionale che - con tangibile distribuzione dei benefici - costituiva e il cemento dell’Unione Europea. Appare, in questo contesto, almeno strano che nessuno si prenda la briga di tentare di capire se questa correlazione sia puramente casuale o se invece ci sia un legame tra i due fatti in questione.



La rivolta dei gilet gialli in Francia ci dà un esempio attualissimo del primo fatto. Si tratta di una rivolta apolitica, almeno nel senso tradizionale del termine. Non è infatti né di destra né di sinistra (nonostante gli sforzi di appropriazione indebita dei vari Le Pen e Melanchon), non è organizzata ma è spontanea, non ha un programma costruttivo ma esprime solo un anelito di protesta. Il giallo dei gilet è neutrale e non ha origine da simbologie rosse, nere, verdi, bianche che abbiamo già visto.



In questo modo, la rivolta francese è anche apartitica. Lo stesso Macron, contro cui in parte la protesta è diretta, è presidente perché ha sbaraccato i partiti francesi tradizionali come i gollisti e i socialisti.



Ma evidentemente ciò non bastava e la marea malmostosa della Francia profonda si sta trasformando in una specie di tsunami. Romano Prodi ha sottolineato ieri - sulle pagine di questo giornale - come gli eventi tumultuosi di questi giorni siano da legare al deficit politico, con le sue parole al «mancare di pesi e contrappesi che garantiscono gli equilibri di lungo periodo delle democrazie liberali».



Che la cosa non riguardi poi solo la Francia lo sappiamo tutti. La credibilità di Theresa May e Jeremy Corbyn in Gran Bretagna è scesa ai limiti storici. In Germania tremano i cristiano-democratici e i socialdemocratici, mentre guadagnano paurosamente consensi gli estremisti di destra. L’Italia ha subito da marzo uno shock elettorale senza precedenti. In sostanza, nell’Europa tutta il cedimento dei partiti tradizionali testimonia di una formidabile crisi di rappresentanza e dell’avanzata massiccia dei movimenti populisti.



Al tempo stesso, l’edificio dell’Unione Europea scricchiola vistosamente. Secondo uno sguardo pessimista ma acuto, come quello dello studioso bulgaro Ivan Krastev, il crollo è addirittura imminente. Non ce ne accorgeremmo per la sua stessa virulenza, ma quanto sta accadendo ora in ambito Unione Europea, somiglierebbe alla caduta del Muro di Berlino se non addirittura al crollo dell’Impero Asburgico.

Difficile dire con precisione perché ciò accada. Forse, il progetto illuministico di pace e benessere che sta sotto la nascita dell’Europa unita ha perso il suo afflato. Forse, semplicemente, il nostro continente è in recessione materiale e spirituale. Quello che è certo è che stiamo assistendo a graduale afflosciarsi di un grande ideale. Con il timore che un processo di disintegrazione europea possa essere fatalmente iniziato.



Come dicevo, sarebbe interessante vedere qual è il rapporto tra questi due fatti, vale a dire il crollo dei partiti e la crisi della Ue. Un’idea per capirlo può venire guardando alle conseguenze più evidenti della globalizzazione. La globalizzazione divide i cittadini in quelli che ci guadagnano e quelli che ci perdono in termini di potere di acquisto. I perdenti fanno sentire forte la loro voce con il voto e la protesta, accusando le élite di non averli adeguatamente tutelati.



Allo stesso tempo, le migrazioni hanno creato resistenze robuste da parte delle popolazioni ospitanti. Conflitti di interesse e di idee, di pancia e di testa, come questi sono alla base del terremoto della rappresentanza politica tradizionale cui stiamo assistendo. Un modo onesto, sia intellettualmente che politicamente, di dipingere la spinta dei movimenti di protesta sta allora proprio nel considerarla come un monito alle élite e ai partiti: grandi fenomeni culturali ed economici vanno governati perché i loro effetti non sono uniformi su coloro che li debbono affrontare. Richiedono perciò nuova capacità di analisi e azione politica. Pena il rassegnarsi al credere che non ci sia nulla su cui riflettere, perché - come ebbe a dire una volta l'ex primo ministro britannico Harold Macmillan- si tratta solo di «events, my dear boy, events».