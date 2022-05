De Mita, la festa per i 90 anni dell'ex premier a Roma: il taglio della torta fra politici e manager

Trent'anni prima, nel 1988 il premier era lui, il festeggiato Ciriaco De Mita. Si era nel 2018, e c'era anche l'allora premier Paolo Gentiloni alla festa per i novant'anni dello statista democristiano De Mita. Sfilata di politici da Angelino Alfano a Beatrice Lorenzin, da Enzo Lusetti a Marco Follini e Gianni Letta ma non solo, c'erano pure manager, giornalisti e imprenditori. C'era a moglie Anna Maria, tutti i quattro figli di De Mita Antonia, Giuseppe, Floriana e Simona. C'era Giuseppe Sangiorgi, storico portavoce di De Mita.





La festa di compleanno dello storico segretario DC eletto per la prima volta deputato a 35 anni (ora è deputato suo nipote Giuseppe) era andata in scena in un super attico romano. Un party all'insegna del demitismo puro che ha già i suoi aforismi. «Quando una cosa complessa ti appare semplice, vuol dire che non l'hai capita».