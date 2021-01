«Mi candido a presidente della Regione Calabria», Luigi de Magistris ha sciolto le riserve. De Magistris è attualmente in Calabria dove, al momento, si dovrebbe votare l'11 aprile. Nell'arco della giornata sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell'avvio della campagna elettorale.

