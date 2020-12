Il presidente della Campania Vincenzo ​De Luca attacca il Veneto nella sua diretta Fcebook: «Il Veneto paga sulla propria pelle propagandismo e finzioni. In Campania nessuna terapia intensiva da giorni». Una dichiarazione social destinata a rinfocolare le polemiche: «Da molti giorni noi non abbiamo nessun ricovero in terapia intensiva in Campania. Guardo invece alla situazione drammatica in Veneto a conferma della cialtroneria del meccanismo delle zone: sono gialli da sempre e oggi hanno il triplo di terapie intensive occupate rispetto alla Campania. Invio gli auguri ai concittadini del Veneto che pagano sulla propria pelle il propagandismo e le finzioni; del governo nazionale, e non solo». Così si è espresso il governatore campano Vincenzo De Luca sul proprio profilo Facebook nella diretta con i suoi followers.

🔴#CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione sull’epidemia e sulle misure da prendere per il periodo festivo. Seguitemi:

Vaccino anticovid: criteri “misteriosi” nella distribuzione del vaccino 🔴#CORONAVIRUS: una persona normale immagina che la distribuzione delle prime dosi di vaccino avvenga in maniera proporzionale alla popolazione residente nelle singole regioni. E invece la distribuzione avverrà (da Roma) sulla base di criteri “misteriosi”. Ormai siamo abituati a queste cose. Noi andremo avanti per la nostra strada, sempre con estrema trasparenza. Non gonfieremo i dati del fabbisogno. Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 18 dicembre 2020

