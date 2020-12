«La Campania non cambia colore, rimane come è adesso: arancione. Fino al 24 dicembre, poi si adottano le misure anti-Covid nazionali». Così il presidente della Campania Vincenzo ​De Luca, a margine di una iniziativa a Pompei, in riferimento al passaggio della regione, a partire da domani, in fascia gialla. Scade infatti, e non sarà rinnovata, l'ordinanza del ministro Speranza che l'aveva classificata in un'area di rischio più elevata.

Nell'ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal presidente Vincenzo De Luca, saranno previste - riferisce l'Unità di Crisi - misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Scatterà - si precisa - il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle 11 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

De Luca attacca il Veneto

De Luca attacca il Veneto nella sua diretta Fcebook: «Il Veneto paga sulla propria pelle propagandismo e finzioni. In Campania nessuna terapia intensiva da giorni». Una dichiarazione social destinata a rinfocolare le polemiche: «Da molti giorni noi non abbiamo nessun ricovero in terapia intensiva in Campania. Guardo invece alla situazione drammatica in Veneto a conferma della cialtroneria del meccanismo delle zone: sono gialli da sempre e oggi hanno il triplo di terapie intensive occupate rispetto alla Campania. Invio gli auguri ai concittadini del Veneto che pagano sulla propria pelle il propagandismo e le finzioni; del governo nazionale, e non solo». Così si è espresso il governatore campano Vincenzo De Luca sul proprio profilo Facebook nella diretta con i suoi followers.

Campania, vendita alcolici vietata dalle 23

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia un'ordinanza regionale che vieterà la vendita di alcolici dopo le 11 e altre restrizioni. A margine di una iniziativa a Pompei ha chiesto ai cittadini: «datemi una mano per uscire a testa alta da questa seconda ondata, stiamo già uscendo prima e meglio rispetto alle altre regioni, ma in questa fase dobbiamo essere più prudenti, perché, rispetto agli altri, la Campania ha una densità di popolazione più elevata e per questo basta pochissimo per perdere questo attuale vantaggio. Questo sarà un Natale, dobbiamo tutelare la salute dei nostri figli e degli anziani».

🔴#CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione sull’epidemia e sulle misure da prendere per il periodo festivo. Seguitemi:

Vaccino anticovid: criteri “misteriosi” nella distribuzione del vaccino 🔴#CORONAVIRUS: una persona normale immagina che la distribuzione delle prime dosi di vaccino avvenga in maniera proporzionale alla popolazione residente nelle singole regioni. E invece la distribuzione avverrà (da Roma) sulla base di criteri “misteriosi”. Ormai siamo abituati a queste cose. Noi andremo avanti per la nostra strada, sempre con estrema trasparenza. Non gonfieremo i dati del fabbisogno. Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 18 dicembre 2020

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA